DİSİ partisi, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarının sahiplerinin tazmin edilmesini içeren “İşgal Altındaki Taşınmazların Kullanım Kaybı Fonu” yasa tasarısı konusunda hükümetin görüş belirtmesini talep etti.

Politis gazetesinin haberine göre, DİSİ’den yapılan açıklamada, DİSİ tarafından hazırlanan ve diğer tüm siyasi partiler tarafından da desteklenen yasa önerisi konusunda hükümetin sessizliğini koruduğu ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin bu konuda ortaya koyduğu "vurdumduymazlık" eleştirilerek hükümete siyasi irade ortaya koyması çağrısı yapıldı.