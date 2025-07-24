Güney Kıbrıs’ta “part-time” (yarı zamanlı) çalışanların yüzde 50’sinin üçüncü ülke vatandaşı olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Eurostat’ın yayınladığı verilere göre; son yıllarda Güney Kıbrıs’ta yarı zamanlı çalışan yabancı uyruklu sayısında azalma olmasına rağmen yine de oranın yüksek olduğuna işaret etti.

Gazete, güneyde yarı zamanlı çalışan Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının oranının ise yüzde 6,9 olduğunu kaydetti.