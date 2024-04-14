İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırıların ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu sabah Ulusal Güvenlik Konseyi’ni olağanüstü toplantıya çağırdığı belirtildi.

“Philenews” internet sitesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in başkanlığında, içişleri, dışişleri, savunma ve adalet bakanlarının, RMMO Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Rum İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Başsavcının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı 1 saatten fazla sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, katıldığı bir etkinlik çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada ise Güney Kıbrıs’ın herhangi bir saldırıya veya başka bir şeye mutlak şekilde katılmadığını dile getirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bu sabah gerçekleştirilen toplantısının sorulması üzerine Hristodulidis “gelişmeleri görüyorsunuz, durum çok kötü, temennimiz ve beklentimiz durumun daha da kötüleşmemesidir” ifadesini kullandı.

Toplantı dahilinde duruma dair genel bir değerlendirme yaptıklarını, ülke içindeki ve dışındaki son bilgileri ele aldıklarını söyleyen Hristodulidis sürekli toplantı halinde ve tetikte olacaklarını ayrıca yapılması gerekenlerin yapılmakta olduğunu, durumu da çok dikkatli şekilde takip ettiklerini ifade etti.

Gün içerisine AB yetkilileri ile de temasta bulunacağını ifade eden Hristodulidis, İngilizlerin, İngiliz üslerinden saldırılar konusunda bilgi verip vermediği sorusu üzerine “hayır” yanıtını vererek İngilizlerin önceden bilgi vermediğini, bunu gördükten sonra, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un İngiltere Dışişleri Bakanı ile konuştuğunu ve durum hakkında bilgi aldığını, ön bilgilendirmenin olmadığını söyledi.

İranlılara ait hedefler için tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusu üzerine ise Hristodulidis, sadece bugün değil gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu, bunun bugünkü karar olmadığını, günlerdir belirli bir kararın alındığını ifade etti.