Güney Kıbrıs’ta her 10 kadından 4’ü fiziksel veya cinsel saldırıya maruz kaldığını dile getirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB İstatistik Kurumu “Eurostat” ve diğer bazı kurumların 2024 yılı ortak araştırma verilerinin, Güney Kıbrıs’ta kadına yönelik şiddet rakamlarının AB ortalamasının üstünde olduğunu gösterdiğini yazdı.

Araştırmanın, Güney Kıbrıs’ta her 10 kadından 4’ünün (yüzde 36,1) hayatları boyunca fiziksel veya cinsel saldırıya maruz kaldıklarını ortaya koyduğunu belirten gazete, AB ortalamasının yüzde 30,7 olduğuna dikkat çekti.

Habere göre araştırmaya katılan kadınlardan yaklaşık yüzde 40’ı da iş yerinde cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı.

Gazete, bu rakamlar göz önüne alınarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı kapsayan “VOICES” isimli AB destekli bir programın uygulamaya konacağını, 2 buçuk milyon euro bütçeli programın kadına şiddetle mücadele edilmesini öngördüğünü aktardı.