Güney Kıbrıs’ta, Bulgur Köftesinin Larnaka’nın Menşei İsmi Korumalı Ürünü (MİK) olarak tescil edilmesi yönünde girişim başlatıldı.

Politis gazetesi, Larnaka’da üçüncüsü gerçekleştirilen “CyFood B2B Forum” isimli yerel yemekler forumunda, Bulgur Köftesinin MİK olarak tescil edilmesi için AB organlarına başvuru hazırlığı yapılması kararı alındığını yazdı.

Gazete, başvuru dosyasında yer alacak tarifin seçimi için yarışma düzenlenmesi kararının da alındığını belirtirken, Bulgur Köftesinin Orta Doğu ülkelerinde yaygın olduğunu, özellikle Lübnan’da dana ve koyun kıymasından yapıldığını aktardı.