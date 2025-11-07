Rum polisi Larnaka-Dikelya yolunda kontrol amaçlı durdurduğu bir araçta kokain ele geçirdi.

Alithia gazetesi, aracı 62 yaşındaki bir şahsın kullandığını ve şahsın polisi görünce kontrolden kaçmaya çalışırken polis aracına çarparak durduğunu yazdı.

Araçta yapılan aramada 55 gram kokain ve tahta sopa ele geçirildiğini yazan gazete, sürücüye yapılan uyuşturucu testinin de pozitif çıktığını ekledi.

- -Baf’ta iki öğrencinin tasarrufunda hint keneviri tespit edildi

Gazete başka bir haberinde, ise 31 Ekim tarihinde Baf’ta bir okul otoparkında meydana gelen olayda, polisin 16 ve 17 yaşlarında iki öğrencinin kullandığı bir araçta bir miktar hint keneviri ele geçirdiğini yazdı.

Gazete gençlerin polis tarafından sorgulandıklarını ve aleyhlerinde dava okunmasının ardından serbest bırakıldıklarını belirtti.