Güney Kıbrıs’ın Ocak-Ağustos dönemi ticari denge açığının yüzde 18,5 azalarak 4,98 milyar euro olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Fileleftheros’un Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberine göre, Ocak-Ağustos 2023’te 6,12 milyar euro olan ticari denge açığı bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5 azalarak, 4,98 milyar euro olduğunu açıkladı.

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Rum İstatistik Dairesi bu durumu 2023’te 8,968 milyon euro olan ithalatın 2024’te yüzde 15,5 gerileyerek 7,577 milyon euroya; 2023’te 2,845 milyon euro olan ihracatın da 2024’te yüzde 9,0 gerileyerek 2,589 milyon euro olarak gerçekleşmesine bağladı.

Kaynak: rss