Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havaalanlarında Temmuz ayındaki yolcu sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kıbrıslı Rumların bira tüketimiyle ilgili rakamlar
Haravgi ve diğer gazeteler, Larnaka ve Baf havaalanlarını Temmuz ayında toplam 1 milyon 653 bin 880 yolcunun kullandığını, bu sayısının tüm zamanların rekoru olduğunu yazdı.

Gazeteler, Ocak-Temmuz 2025 döneminde ise, 7 milyon 300 bin yolcunun havaalanlarını kullandığını belirtirken, havalananlarını en çok İsrail, Birleşik Krallık, Polonya, Yunanistan, Ermenistan ve Almanya’dan yolcuların kullandığını ve artışın sebebi olduğunu aktardı.