Rum polisinin geçen gün gerçekleştirdiği bir operasyonda Güney Kıbrıs’ta ikamet eden iki Sudanlıyı tutukladığı haber verildi.

Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirilen operasyona özel anti-terör birliğinin de katıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, söz konusu iki şahsın tutuklanmalarının öncesinde Lefkoşa Rum kesiminde bilindik bir askeri mağazaya giderek askeri üniformalar, kurşun geçirmez zırhlar ve askeri botlar satın almak istediklerine dair bir ihbar bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak söz konusu şahısların kaldıkları yerin araştırılması için arama emri çıkarıldığını ve şahısların cep telefonları ile dizüstü bilgisayarlarına el konulduğunu kaydeden gazete, dün Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesine sevk edilen şahısların sekiz gün göz altında kalmasına karar verildiğini ekledi.