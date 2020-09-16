Töre: “Menderes, Zorlu Ve Polatkan’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idama mahkûm edilen devlet adamları Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı, ölümlerinin 59’uncu yıl dönümlerinde sevgi ve saygıyla andıklarını kaydetti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin konuyla ilgili mesajı şöyle:

“Bugün bugünlere gelebilmişsek Başbakan Adnan Menderesin ve Dış İşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun sağladığı Garanti ve İttifak anlaşmasının rolünü hatırlamalıyız. Bu büyük devlet adamlarını idam edilişlerinin 59’uncu yıl dönümünde Kıbrıs Türkleri olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”

Özellikle TC Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun Kıbrıs meselesiyle ilgili yaptığı siyasi ve diplomatik girişimlere işaret eden Töre, şunları ekledi:

“ENOSİS önlendi, Kıbrıs Cumhuriyeti kurularak Kıbrıslı Türkler Cumhuriyeti’nin ortağı oldu. Türkiye etkin bir fiili garantörlük elde etti. Bu garantörlük sayesinde Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türklerine yaptıkları soykırım ve katliamlar başarıya ulaşamadı. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayının adada bulunması ve Türkiye’nin askeri ve diplomatik müdahaleleri sayesinde Kıbrıs adası Girit olmadı, Enosis gerçekleşemedi.”