banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1113
ALTIN
473.366
DOLAR
7.4736
STERLİN
9.7399
EURO
8.8708
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Seçim günü en mübarek gün...
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
banner364

Töre: “Menderes, Zorlu Ve Polatkan’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idama mahkûm edilen devlet adamları Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı, ölümlerinin 59’uncu yıl dönümlerinde sevgi ve saygıyla andıklarını kaydetti. 

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:18
Töre: “Menderes, Zorlu Ve Polatkan’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz”
banner337
banner351

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idama mahkûm edilen devlet adamları Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı, ölümlerinin 59’uncu yıl dönümlerinde sevgi ve saygıyla andıklarını kaydetti. 

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin konuyla ilgili mesajı şöyle:
“Bugün bugünlere gelebilmişsek Başbakan Adnan Menderesin ve Dış İşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun sağladığı Garanti ve İttifak anlaşmasının rolünü hatırlamalıyız. Bu büyük devlet adamlarını idam edilişlerinin 59’uncu yıl dönümünde Kıbrıs Türkleri olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.” 

banner341
Özellikle TC Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun Kıbrıs meselesiyle ilgili yaptığı siyasi ve diplomatik girişimlere işaret eden Töre, şunları ekledi:

“ENOSİS önlendi, Kıbrıs Cumhuriyeti kurularak Kıbrıslı Türkler Cumhuriyeti’nin ortağı oldu. Türkiye etkin bir fiili garantörlük elde etti. Bu garantörlük sayesinde Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türklerine yaptıkları soykırım ve katliamlar başarıya ulaşamadı. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayının adada bulunması ve Türkiye’nin askeri ve diplomatik müdahaleleri sayesinde Kıbrıs adası Girit olmadı, Enosis gerçekleşemedi.”

         

banner360
Son Güncelleme: 16.09.2020 14:40
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahis evleri denetlendi
Bahis evleri denetlendi
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
Pilli: “Olası şüphelerde Ateş Polikliniklerine başvurulmalı”
Pilli: “Olası şüphelerde Ateş Polikliniklerine başvurulmalı”
Özersay’dan Pompeo ve Esper’e mektup
Özersay’dan Pompeo ve Esper’e mektup
Kuir Kıbrıs Derneği Destek Hattını Güçlendirmek İçin Kampanya Başlattı
Kuir Kıbrıs Derneği Destek Hattını Güçlendirmek İçin Kampanya Başlattı
“Tükenmişlik sendromu ile baş etmek için kendinize zaman ayırın”
“Tükenmişlik sendromu ile baş etmek için kendinize zaman ayırın”
MEMUR-SEN'den kınama
MEMUR-SEN'den kınama
MDP Gençlik Komite Başkanı Keçeli
MDP Gençlik Komite Başkanı Keçeli
Ekonomik Örgütler Platformu: Doğu Akdeniz’de Görmezden Gelinmeyi Kabul Etmeyeceğiz”
Ekonomik Örgütler Platformu: Doğu Akdeniz’de Görmezden Gelinmeyi Kabul Etmeyeceğiz”
Gemikonağı’ndaki kundaklama: 1 tutuklu
Gemikonağı’ndaki kundaklama: 1 tutuklu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim