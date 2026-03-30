Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis önündeki Hayat Pahalılığı Yasa Tasarısı’na karşı gerçekleşen eylemde basına açıklama yaptı. Meclis kapısındaki büyük kalabalığın önünde basına ve eylemcilere seslenen İncirli, “Halka kulak vermeyen, ‘biz yaparız olur’ mantığıyla ilerleyen bir hükümet ile karşı karşıyayız. Fakat bu ülke böyle yönetilmez, hükümetin derhal istifa etmesi gerek. Biz bu inadı kırmak için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

CTP Genel Başkanı İncirli, Meclis’teki eylemde, arbedenin büyümesi, hem eylemcilerin hem de polislerin yaralanmasının ardından Genel Kurul’a girdiklerini söyledi. “Halka kulak vermeyen, ‘biz yaparız olur’ mantığıyla ilerleyen bir haldeler. Biz yasayı geri çekin dedik, çekmeyeceklerini söylediler” şeklinde konuşan İncirli, eylemcilere biber gazı ve su sıkılmasının ardından yeniden harekete geçtiklerini ifade etti. İncirli, “Bu çatışmaların yaşanmadığı bir şekilde ülkeyi yönetmek istiyoruz bu mümkündür fakat bugün bunun bu hükümetle mümkün olmadığını hepimiz bir kez daha anladık” diyerek hükümete istifa çağrısında bulundu.

“Bu direnişin bir parçasıyız, halkın yanındayız ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz” şeklinde konuşmasına devam eden İncirli, hükümetin krizden önce de memleketi borca soktuğunu savundu. “Bu efendiler bu krizden önce de memleketi borca soktu. Usulsüzlükle, yolsuzlukla kamu maliyesini batırdılar” diyen Sıla Usar İncirli, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.