Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), emekçinin hakkını koruyan, çocuklarımızın eğitim hakkını önceleyen ve toplumsal dengeyi gözeten bir anlayışla hareket etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son günlerde yaşanan gelişmeler, ekonomik sorunların toplumsal yansımalarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin yapılan düzenlemeler, geniş bir kesimde ciddi bir rahatsızlık yaratmış ve bu doğrultuda sendikalar tarafından ülke genelinde bir genel grev kararı alınmıştır. Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, halkın alım gücünü olumsuz etkileyen her türlü düzenlemenin karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Emekçilerin hak arama mücadelesi demokratik bir haktır ve bu çerçevede sendikaların ortaya koyduğu tepkiyi anlayışla karşılıyoruz.” Denildi.

Bununla birlikte, açıklamada, özellikle eğitim alanında alınan grev kararlarının, toplumun en hassas kesimini oluşturan çocukları doğrudan etkilediği kaydedildi.

“Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en temel unsurdur” denilen açıklamada “Okulların grev kapsamında yer alması ve özellikle sınav döneminde eğitim faaliyetlerinin aksaması, öğrencilerimizin hem akademik süreçlerini hem de psikolojik durumlarını olumsuz yönde etkileme riski taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bu nedenle, eğitim kurumlarının grev uygulamalarında son seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öğretmenlerimizin, ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızın hassasiyetlerini gözeterek bu konuyu yeniden değerlendireceklerine inanıyoruz.

Öte yandan hükümetin de bu süreci doğru okuyarak, toplumsal gerilimi artıracak adımlar yerine uzlaşıyı önceleyen bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Ekonomik sorunların çözümünde diyalog ve ortak akıl temelinde hareket edilmesi, hem çalışan kesimlerin haklarının korunması hem de toplumsal huzurun sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak bizler; emekçinin hakkını koruyan, çocuklarımızın eğitim hakkını önceleyen ve toplumsal dengeyi gözeten bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.”