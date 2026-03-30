Polis Genel Müdürlüğü (PGM), bugün Meclis önündeki eylemde 3 polisin yaralandığını ve gerekli tedavilerinin yapıldığını bildirdi.

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamada, kamuda örgütlü sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından “Hayat Pahalılığında Yapılması Planlanan Yasal Düzenlemeleri Protesto Etmek” amacıyla Cumhuriyet Meclisi önünde bugün düzenlenen eylem nedeniyle kamu düzeninin sağlanması adına güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Eylem sırasında bazı eylemciler tarafından atıldığı belirtilen taşlardan dolayı, görevlerini yapmaya çalışan birçok polisin vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Başına taş isabet eden bir polisimiz, göğsüne darbe alan bir polisimiz ile yüzüne vurulan bir kadın polisimizin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerekli tedavileri yapılmıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşünü anayasal bir hak olarak yerine getirirken, başka insanların demokratik hakları ile kamusal düzene zarar verilmemesi gerektiğini hatırlatır, tüm kesimleri yasal sınırlar içerisinde hareket etmeye davet ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”