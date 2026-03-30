Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı tüm okullarımızda, bugün (30 Mart 2026) grev nedeniyle gerçekleştirilemeyen sınavların 6 Nisan 2026 Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, grev nedeniyle gerçekleştirilemeyen sınavlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada ayrıca, bazı okullarımızda yarın (31 Mart 2026) yapılması planlanan sınavların ise, gelecek haftadan itibaren okul idarelerinin uygun göreceği bir ders gününde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, “eğitim sürecinin aksamaması ve öğrencilerimizin ders kaybı yaşamaması adına, yarından itibaren okullarımız mevcut ders programları doğrultusunda eğitim-öğretime devam edecektir” ifadelerine de yer verildi.