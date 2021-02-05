Pilli havlu attı!

PİLLİ: BULAŞI KONTROL ALTINA ALAMIYORUZ

Sağlık Bakanı Pilli dün yaptığı açıklamada 'Biz zorla müdahaleden yana değiliz. Bulaşı kontrol altına alamıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın kurallara riayet etmemesi ve sorumsuzca davranmaları yüzünden bulaş her an kontrolden çıkabilir.' ifadelerini kullandı.

BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN

Acil durum hastanesi ve karantina otelleri taşıyor. Sağlık çalışanları gücümüz kalmadı diye isyan ediyor. Sağlığın Patronu Ali Pilli, 'bizden buraya kadar' diyip işi başınızın çaresine bakına getirdi.

Aşı konusunda da yerimizde sayıyor, Türkiye'den gelecek 'beleş' aşıyı bekliyoruz.

YAP BOZ TAHTASI GİBİ

İktidarın övüne övüne bitiremediği hatta seçim malzemesi bile olan Kovid-19 ile mücadelede sözde başarı serüvenimiz resmen duvara tosladı.

Yılbaşında kutlama rezaletleriyle başlayan hatalar zincirini takip eden yanlış kararlar, sermayenin baskısıyla kapanma konusunda geç kalınması, alınan kararların 24 saat içinde defalarca değiştirilmesi, kurumlar arası iletişimsizlik içine düştüğümüz kaos ortamının ana sebepleri oldu.

Günlük 70- 80 vaka göz göre göre geldi ve sadece seyrettik. Dün yaşanan PCR testi kuyruğu görüntüleri şok etkisi yarattı. Düşüncesizle alınan plansız karar adeta virüs daha hızlı nasıl yayılırı test eden bir harekete dönüştü. Karar iş işten geçtikten sonra geri alındı.

GARDİYANOĞLU: YAZIKLAR OLSUN

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, yaşanan rezalete şöyle tepki verdi; “Her zamanki gibi az önce okudum yine PCR kararı da iptal edildi. Ve ülkenin Sağlık Bakanı herkes başının çaresine baksın bulaş çok artmıştır diye Sağlık Bakanlığı’nın sayfasından açıklama yaptı. Yazıklar olsun.”

İPEKDAL: ALİ ÇAYGÜR GÖREVDEN ALINSIN

Kıbrıs Manşet yazarı Nöroloji Uzmanı Dr. İlker İpekdal da birilerinin bedel ödemesi gerektiğini söyleyerek, “Dr. Ali Çaygür görevden alınmak suretiyle, pandemi mücadelesinin yolu daha engelsiz hale getirilmelidir!” dedi.

RUSO: DURUM CİDDİDEN DE ÖTEDİR

Göğüs Hastalıklar Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso da mutasyona uğramış olan virüsün ülkeye gelmiş olma ihtimalinin olduğuna da dikkat çekti. Acil Durum Hastanesi yeni hizmete girmesine rağmen dolmak üzeredir!! 'Durum ciddiden de ötedir' uyarısında bulundu.