Lefkoşa’da yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Bugün saat 18:30 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde bulunan Emek-11 isimli Apartmanın giriş katında bulunan elektrik panasonda oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu apartman girişinde bulunan elektrik panosu ve sigortaları, Capital Banka ait motosiklet ile bankaya ait jeneratör kabloları ve sigortaları yanarak zarar gördü. Yangın sonucu apartman sakini 3 kişi dumandan etkikendi. Olay yerine gelen ambulans söz konusu şahıslara müdahale etti.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.