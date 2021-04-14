banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376

Lefkoşa’da yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:49
Lefkoşa’da yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
banner337

Bugün saat 18:30 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde bulunan Emek-11 isimli Apartmanın giriş katında bulunan elektrik panasonda oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu apartman girişinde bulunan elektrik panosu ve sigortaları, Capital Banka ait motosiklet ile bankaya ait jeneratör kabloları ve sigortaları yanarak zarar gördü.   Yangın sonucu apartman sakini 3 kişi dumandan etkikendi. Olay yerine gelen ambulans söz konusu şahıslara müdahale etti.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’den “Dünya Sanat Günü” mesajı
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’den “Dünya Sanat Günü” mesajı
Meclis Başkanı Sennaroğlu TC’nin eski Başbakanlarından Akbulut’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı
Meclis Başkanı Sennaroğlu TC’nin eski Başbakanlarından Akbulut’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Saner, Çayırova ve Bafra'da vatandaşlarla bir araya geldi
Başbakan Saner, Çayırova ve Bafra'da vatandaşlarla bir araya geldi
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Başbakan Saner Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğini kabul etti
Başbakan Saner Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğini kabul etti
KKTC'de 57'si yerel 73 yeni vaka
KKTC'de 57'si yerel 73 yeni vaka
Özersay: “Ekim 2021 üzerinde uzlaşı varken Nisan 2022’de yapılacak seçim erken seçim değildir”
Özersay: “Ekim 2021 üzerinde uzlaşı varken Nisan 2022’de yapılacak seçim erken seçim değildir”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Sennaroğlu, Meclis’te örgütlü sendikaları kabul etti
Sennaroğlu, Meclis’te örgütlü sendikaları kabul etti
Maliye Bakanı Oğuz Ankara’da TC Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Ticaret Bakanı Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görüştü
Maliye Bakanı Oğuz Ankara’da TC Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Ticaret Bakanı Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görüştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim