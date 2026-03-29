(Kamalı Haber) - Gönyeli'de meydana gelen 'Patlayıcı Madde Tasarrufu, Vahim Zarar, Meskun Mahalde Ateş Etme' suçlarından tutuklanan Tayyar Alpdağ mahkemeye çıkarıldı.

MAhkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Aykut Özkan olguları aktardı. Polis, 28 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gönyeli’de umumi yer olan Ecevit Sokak üzerinde meydana gelen olayda Tayyar Alpdağ'ın aralarında daha önceden husumet bulunup kendisini ve ailesini tehdit ettiği gerekçesi ile komşusu olan Erdoğan Öztürk’e tasarrufunda bulundurduğu adına kayıtlı Canik marka 9 mm’lik ruhsatlı tabancası ile 7 el ateş ederek sağ bacağından 2 kez ve sol bacağından bir kez vurmak sureti ile adı Öztürk'ü ağır şekilde yaralayıp sol bacağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, olayda kullanılan tabanca ve içerisindeki 10 adet 9 mm çapındaki mermilerin aynı gün olay yerinde bulunan Tayyar Aldağ'ın tasarrufunda bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 33 adet 9 mm çapında mermi bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, Erdoğan Öztürk'ün Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.