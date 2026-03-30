Çatalköy-Esentepe Belediyesi toplam bin 55 metre uzunluğunda ve 7,10 metre genişliğinde asfalt yol yenileme çalışmasını tamamladı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok yaptığı açıklamada, bölgenin en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan İstiklal Caddesi ile Şht. Bayram Özgün Caddesi’nde gerçekleştirilen kapsamlı yol ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında, İstiklal Caddesi (Fez rampa sonu) ile devamı niteliğindeki Şht. Bayram Özgün Caddesi’nde (rampa sonu – Lesland yolu başlangıcı) toplam "bin 55" metre uzunluğunda ve 7,10 metre genişliğinde asfalt yol yenileme çalışması tamamlandı.

Sadece yol değil, tam kapsamlı altyapı hamlesi

Başkan Kırok, yapılan çalışmanın yalnızca asfalt yenileme ile sınırlı olmadığını vurgulayarak, bölgeye uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir altyapının da kazandırıldığını belirtti.

Proje kapsamında, 2 bin 200 metre kaldırım yenilendi, 50 metre istinat duvarı inşa edildi, bin 200 metre yağmur suyu drenaj hattı oluşturuldu ve bin 300 metre içme suyu hattı yenilendi.

“Halkımızın sabrı bizim için kıymetli”

Çalışmalar süresince yaşanan geçici rahatsızlıklara rağmen vatandaşların gösterdiği anlayışa teşekkür eden Kırok, “Çatalköyümüzün en önemli ulaşım arterlerinden birinde gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı çalışmayı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Süreç boyunca sabır ve anlayış gösteren tüm halkımıza teşekkür ederiz.” Dedi.