(Kamalı Haber) - Güzelyurt'ta iki gurup arasında çıkan kavganın ardından tutuklanan 11 kişi mahkemeye çıkarıldı. Mesele kapsamında iki kişinin ise arandığı açıklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis, 27 Mart 2026 tarihinde saat 03:15 raddelerinde Kalkanlı’da umumi bir yer olan Sarmaşık Sokak üzerinde Güzelyurt’ta sakin Aydın Gül, Kemal İşkey, Hüseyin Mavideniz, Suat Tip, Oğuz Yaralı, Halil Turay, Arcan Hakyemez, Yaman Direk'in bir taraf olup diğer taraf olan Kalkanlı’da sakin Ali Fırat Adıgüzel, Yasin İşcan, Bartu Süloğlu,Adil Alparslan Bozkurt, Eyüp Can Kuyumcu'nun diğer taraf olup vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle bir kavgada yer alıp, yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunduklarını açıkladı. Polis, kavga esnasında Yasin İşcan'ı elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp ettiklerini, yere düştükten sonra ise ayakları ile tekme atmak sureti ile burnunun kırılmasına sebep olup vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını söyledi. Polis, olayın polisin bilgisine 28 Mart 2026 tarihinde geldiğini, 11 zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis memuru yürütülen soruşturma kapsamında alınan kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlıların verdikleri ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.