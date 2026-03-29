Kentte etkili olan yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava koşulları uçuş trafiğini de etkiledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar yakıt durumu nedeniyle çevre havalimanlarına yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ 29-30 Mart’ta bazı uçuşların iptal edileceğini duyurdu.

Pegasus da Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin (MADKOM) uçuş kısıtlama kararı nedeniyle bugünkü 76 seferi karşılıklı olarak iptal etti.

Hava koşullarının böyle devam etmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin söz konusu olabileceği belirtildi. Yolcular güncel duyuruları takip etmeleri konusunda dikkatli olmalı.