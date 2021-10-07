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İhtiyat Sandığı Dairesi’nde örgütlü iki sendika daire önünde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve KKTC Büro İşçileri Sendikası (Büro-İş), İhtiyat Sandığı’nda müdür muavini kadrosuna vekalet verilmesine tepki gösterdi.

07 Ekim 2021 Perşembe 12:15
İhtiyat Sandığı Dairesi’nde örgütlü iki sendika daire önünde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve KKTC Büro İşçileri Sendikası (Büro-İş), İhtiyat Sandığı’nda müdür muavini kadrosuna vekalet verilmesine tepki gösterdi.
İhtiyat Sandığı Dairesi’nde örgütlü iki sendika daire önünde basın açıklaması yaptı.


TUNA
Büro-İş Başkanı Baytun Tuna yaptığı açıklamada, İhtiyat Sandığı Dairesi’nde müdür muavinliği mevkiinin boşaldığını belirterek, bunun ardından yönetim kurulunun bir kişiyi vekâleten atadığını kaydetti.
Bu uygulamanın yanlış olduğunu söylediklerini ifade eden Tuna, ancak herhangi bir adım atılmadığını belirtti. Kararın ilgili bakanın önünde olduğunu ifade eden Tuna, imzalanması durumunda yürürlüğe gireceğini bildirdi.
İhtiyat Sandığı Dairesi’nin kapalı bir kurum olduğunu, Çalışma Bakanlığı’na bağlı olmasına rağmen, kamu görevlileri içerisinde herhangi bir çalışanın başka bir daireden İhtiyat Sandığı’na veya İhtiyat Sandığı’ndan başka bir daireye gidemediğini, terfilere katılamadığını ve atanamadığını anlattı.


“FIRSAT EŞİTLİĞİNE AYKIRI”
İhtiyat Sandığı’na giren bir çalışanın en az 30 sene hizmet vermesi sonrasında terfi alabilme şansının eline belki de bir kez geçeceğine değinen Tuna, müdür muavinliği mevkiine 5 kişi müracaat edebilecek iken, böyle bir kararın alınmasının fırsat eşitliğine aykırı olduğunu kaydetti.
Tuna, kararın, bakan tarafından yönetime iade edilmesi, yönetimin de kararı tekrar görüşmesi gerektiğini söyledi.
Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 2019 Temmuz ayında aldığı karara işaret eden Baytun Tuna, böyle bir durumda boşalan mevkii için münhale çıkılması ve vekalet verilmesinin eş zamanlı gündeme geldiğini söyledi. Tuna, 60 gün içerisinde sonuç alınamazsa ilgili mevkii için gerekli ve ivedi ise vekalet verilebildiğini aktardı. 
Tuna, boşalan mevkii için Kamu Hizmeti Komisyonu ve İhtiyat Sandığı yasasına göre münhal kadro açılarak, sonuçlandırılmasını istedi.

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Basında çıkan bazı haberlerin asılsız olduğunu da dile getiren Tuna, Büro-İş’in bağlı olduğu Hür-İş’in, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda 2 üyesinin olduğunu belirtti. Tuna, 2 üyenin usule uygun olmadığı gerekçesiyle vekalet verilmesini reddettiğini söyledi. 


BENGİHAN
KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, dairede fırsat eşitliğine aykırı bir idari işlem yapıldığını ifade ederek, yönetim kurulunun belirlediği ismin müdür muavinliği mevkiine vekaleten atandığını söyledi. 
Yönetim kurulunda 2 üyesi olan Hür-İş’in bunun doğru olmadığı, çalışma barışını bozacağı ve emsal teşkil edeceği konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Bengihan, hükümete eleştirilerde bulundu.
İhtiyat Sandığı Dairesi’nin ülkenin en önemli dairelerinden biri olduğunu dile getiren Bengihan, “Burası bizim gözümüzün nuru gibidir” dedi.


“SORUN ZİHNİYET SORUNUDUR”
İsimlerin önemli olmadığını, atanan kişi hakkında hiçbir sıkıntıları bulunmadığını vurgulayan Bengihan, “Sorun zihniyet sorunudur. Hak sahibi olan, sınav açılması durumunda yarışma hakkı olan 5 tane aranan niteliklere sahip çalışan vardır” şeklinde konuştu.
Değerlendirme yapılmadan seçim yapılmasının yanlış olduğunu dile getiren Bengihan, terfiler konusunda, “hükümetten baskı gelebilir” gerekçesiyle yönetim kurulunun seçimlerin yapılmasını beklediğini öne sürdü. “Meclis’imiz bile bilmiyor seçimler ne zaman olacak” eleştirisinde bulunan Bengihan, bu gerekçenin haklı olmadığını kaydetti.
Vekaleten atanan bir kişinin 90 günden fazla kadroda kalması durumunda maaş ve emeklilik hakkı kazandığını ifade eden Bengihan, kişiye özel uygulama olmaması için Kamu Hizmeti Komisyonu’nun genelge yayınladığını belirtti. Bengihan, genelgede, vekalet verilmesinin uzun yıllardır idare tarafından amacına uygun olarak kullanılmadığının belirtildiğini söyledi.
Yapılan yanlıştan geri dönülmesini talep eden Bengihan, İhtiyat Sandığı Dairesi’nde tüm terfilerin hakkaniyetli şekilde yapılmasını talep etti. 
 

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Son Güncelleme: 07.10.2021 12:49
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