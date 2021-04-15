Arıklı'dan şaşırtan iddialar!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kurultaya, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da dahil olmak üzere, UBP’nin müdahale etmeye çalıştığını” iddia etti.

ARIKLI'DAN ZAROĞLU'NA: "BUGÜN SENİ GAZA GETİRENLER, YARIN YÜZÜNE BAKMAZ"

Havadis TV’de Damla Dabiş’in sunduğu programda konuşan Arıklı, Bertan Zaroğlu’na seslenerek “Bugün seni gaza getirenler, yarın yüzüne bakmaz” dedi, YDP’ye kurultay öncesi “ajan ve provokatörlerin dahil olduğunu” savundu.

"YDP'NİN İÇİNİ KARIŞTIRMAK İSTEYEN UBP'LİLER VAR"

Arıklı, “Parti içine karışan, partiye üye olan ajanların kim olduklarını gayet iyi biliyorum. Disiplin kurulumuz oluştuktan sonra bu isimleri disipline vereceğim” diyerek, “Partimize katılan UBP’liler var. Partinin içini karıştırmaya çalışan UBP’liler var. Son 3 aydır partiye katılan kişilerin çoğu UBP’den” iddiasında bulundu.

UBP’nin “tek bir parça olmadığını ve UBP’den bahsederken 3-4 parçadan bahsedilmesi gerektiğini” söyleyen Arıklı, “Beni asıl üzen, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, YDP kurultayı öncesi Bertan Zaroğlu ile yemek yemesi ve ‘seçimde yüzde 64’lerde görünüyorsun’ demesi. Sayın Cumhurbaşkanı’na, benim vekilimle yemek yiyip bunları söyledi mi diye soracağım. Böyle, çok ciddi bir duyum aldım” şeklinde konuştu.

Arıklı ayrıca, “YDP’nin büyümesi demek UBP’nin küçülmesi demek, bu tip atraksiyonlara girmesi etik olarak doğru değil ama siyasi açıdan normaldir” ifadelerini kullandı.