Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Ediz Kanatlı, artan iş hacmi ve limanların yoğunluğuna dikkati çekerek, açılan münhal sayısının yetersiz olduğunu kaydetti.

Kanatlı, yaptığı yazılı açıklamada, limanlardaki personel eksikliği ve altyapı sorunlarına acil çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Personel eksikliği nedeniyle Gümrük Müdürlüğü tarafından talep edilen 43 kişilik münhalin 20’ye düşürüldüğünü belirten Kanatlı, “Artan iş hacmi ve limanların yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda açıklanan münhal sayıları yetersizdir, münhal sayılarının ivedilikle arttırılması gerekmektedir. Bu günlerde geçici ve sözleşmeli alımlar yapılacağı iddia edilirken, limanların yaşadığı sorunlar göz ardı edilerek düşük sayılarla münhal açıklanması kabul edilebilir değildir.” dedi.

Kanatlı, münhal sayılarının dairenin ihtiyaçlarına göre artırılmasını ve gerekli altyapı yatırımlarının yapılmasını talep ederek, aksi takdirde her türlü demokratik eylem yoluna gideceklerini duyurdu.