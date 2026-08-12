Kıbrıs Barış Harekatı’nın 14 Ağustos 1974’te başlayan ikinci aşamasının 52’nci yıl dönümü dolayısıyla Gazimağusa, Serdarlı ve Lefke’de kutlama; Muratağa-Sandallar, Atlılar ve Taşkent’te ise anma törenleri düzenlenecek.

20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Cenevre’de yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine, harekatın ikinci aşaması 14 Ağustos’ta “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla başlamıştı.

İkinci harekatla özgürlüğe kavuşan Serdarlı’da 14 Ağustos, Gazimağusa’da 15 Ağustos, Lefke’de ise 16 Ağustos’ta kutlama törenleri yapılacak. Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri 14 Ağustos’ta, Taşkent şehitleri ise 15 Ağustos’ta anılacak.

-Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri cuma günü anılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından hazırlanan programa göre, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri için cuma günü anma törenleri düzenlenecek.

Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın ardından Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yapacak.

Şiir okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuşması yer alacak. Tören, şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla sona erecek.

Atlılar Şehitleri için düzenlenecek tören ise saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören, şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlanacak.

-Taşkent şehitleri cumartesi günü anılacak

Taşkent şehitleri için anma töreni cumartesi günü saat 09.00’da Taşkent Şehitler Anıtı’nda yapılacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın ardından Taşkent Şehit Aileleri Derneği Başkanı Erdinç Erdağlı ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasının ardından şehitlik gezilecek.

-Gazimağusa’nın kurtuluşu iki ayrı törenle kutlanacak

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 52’nci yıl dönümü cumartesi günü Zafer Anıtı ve Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nda düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, Zafer Anıtı’ndaki ilk tören saat 18.00’de protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından buradaki tören tamamlanacak.

Fazıl Polat Paşa Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.30’da başlayacak. İstiklal Marşı’nın ardından tören birlikleri ile halkın bayramı kutlanacak. Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Ahmet Özülkü’nün konuşma yapacağı törende, Namık Kemal Lisesi öğrencisi şiir okuyacak.

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları ekibi ile tango dansı gösterisinin ardından tören geçişi yapılacak.

-Lefke’de şehitler anılacak, kurtuluş kutlanacak

Lefke’de pazar günü önce şehitleri anma, ardından Lefke’nin kurtuluşunun 52’nci yıl dönümü kutlama töreni düzenlenecek.

Lefke Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, Kemal Özalper Şehitliği’ndeki anma töreni saat 18.15’te başlayacak. Törende çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından şehitler için dua okunacak.

Lefke’nin kurtuluşunun 52’nci yıl dönümü dolayısıyla Lefke Atatürk Parkı’nda düzenlenecek kutlama töreni ise saat 18.45’te başlayacak. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenecek ve halkın bayramı kutlanacak.

Şiirlerin okunmasının ardından Kaymakamlık adına Lefke İstiklal İlkokulu öğretmeni İzlem Altuner ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya konuşma yapacak. Yedidalga Folklor Derneği Halk Dansları Ekibi’nin gösterisinin ardından resmi geçit yapılacak

-Serdarlı’nın kurtuluşunun 52’nci yıl dönümü cuma günü kutlanacak

Serdarlı’nın kurtuluşunun 52’nci yıl dönümü de cuma günü törenle kutlanacak.

Serdarlı’daki tören saat 19.00’da çelenklerin sunulması ile başlayacak. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şiir okunacak.

Törende Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım konuşma yapacak. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Serdarlı Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisinin ardından tören geçişi yapılacak.