Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, ülkenin en temel ve vazgeçilmez değeri olan "halk sağlığının” telafisi imkansız bir sürece girdiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Büsküvütçü, ülkeye giriş yapan ve tetkikler sonucunda HIV pozitif olduğu tespit edilen şahsın, girişinden sonraki 40 gün boyunca hiçbir takibinin yapılmadığını, temaslı taramasının gerçekleştirilmediğini ve bu sürede toplum sağlığının riske atıldığının anlaşıldığını söyledi.

Yaşanan durumu basit bir idari gecikmeyle açıklanamayacak “vahim bir yönetim zafiyeti” olarak nitelendiren Büsküvütçü, “Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda en temel görevi olan ‘erken teşhis ve temaslı izolasyonu’ süreçlerini işletmeyerek, halkımızı doğrudan bir sağlık tehdidi ile karşı karşıya bırakmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Büsküvütçü, Sağlık Bakanlığı yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak, geçmiş dönemde yaşanan bebek ölümleri ile gözetim altındaki gençlerin intiharı gibi konularda da yönetimin “şeffaflıktan uzak, hesap verebilirlik ilkelerini yok sayan” bir tutum sergilediğini ileri sürdü.

“Sağlık Bakanlığı, 40 gün boyunca takipsiz bırakılan bu vakayla ilgili olarak halkı hangi somut tedbirlerle korumayı planlamaktadır? Bakanlık bünyesindeki bu ağır ihmallerin sorumluları hakkında başlatılmış herhangi bir idari veya adli süreç var mıdır?” sorularını yönelten Büsküvütçü, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i de eleştirdi.

Büsküvütçü, Sağlık Bakanı Dinçyürek’i istifaya ve yaşanan süreçlere ilişkin kamuoyuna şeffaf, dürüst ve kapsamlı bir açıklama yapmaya çağırdı.