Adıyaman Grand İsias Otel davasında yargılanan kamu görevlileri serbest bırakıldı.

Mahkeme, Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış’ı suçlu bulup 10 yıl hapis cezası verdi ancak tutuklanmaları talebini reddetti.

Mahkeme üç sanığın adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Öte yandan, Daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü olan Yusuf Gül ve daimi işçi Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş ise beraat etti.

Kararın istinaf süreci iki hafta olarak açıklandı.

-Esendağlı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, kararın ardından yaptığı açıklamada, zanlıların bilinçli taksirden mahkum edildiğini, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ancak tutuklama kararı alınmadığını belirtti.

Kararın gerekçesinin açıklanmadığını söyleyen Esendağlı, davadan kaynaklı tutuklu kimsenin bulunmadığını, tutuklama taleplerinin reddedildiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte istinafa gidileceğini söyleyen Esendağlı, “Adıyaman’da işimiz bitti” dedi.

Esendağlı, istinaf sürecinin Gaziantep ve Ankara’da devam edeceğini kaydetti.