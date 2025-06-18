Gönyeli’de bir apartman dairesinin yatak odasında, muhtemelen çocukların çakmak veya kibritle oynamaları sonucu yangın çıktı.

Polisin açıklamasına göre, itfaiye tarafından söndürülen yangın sonucu, yatak odasında bulunan muhtelif kıyafetler ve mobilyalar yanarak zarar gördü. Çıkan ısı ve dumandan dolayı ise yatak odasının sıvaları dökülmüş ve tüm evin duvarları da islendi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir ikametgah sakini kontrol maksatlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.