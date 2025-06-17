Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugünkü toplantısında “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi”ni ele almaya devam etti.

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ve CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı'nın önerdiği yasa ile ilgili komite çalışması bir sonraki toplantıda sürecek.

Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, komite üyeleri CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Toplantıda CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

Hazırlanan “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi”yle, KKTC vatandaşı veya KKTC’de iş kurma veya ikamet izni ile ikamet eden kişilerin hangi koşullar altında sabıka kayıtlarının silinmesi talebinde bulunabilecekleri düzenleniyor. Öneriye göre, sabıka kaynının silinmesi talebinde bulunulabilmesi için aranan unsurlar arasında, işlenen suçun Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine girmemesi, yüz kızartıcı suç olmaması, sadece para cezasına mahkum olunması ve 5 yıllık süre içinde herhangi bir suçtan mahkum olmamak gerekiyor.