(Kamalı Haber)- Gönyeli-Yenikent'te evlerden ve araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Sedat Demir (E-24), Cuma Yıldız (E-20) Gülten Kasap (K-20) ve Zeynel Demir (E-25) “Geceleyin Ev Açma, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz ve Hırsızlık' suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17-18.04.2025 tarihleri 19.00-08.30 saatleri arasında Yenikent'te 29 Ekim Sokakta S.E. tarafından park halinde bırakılan UJ 703 plakalı Mazda Demio marka araç içeresinden 1.000 Euro, 5.000 TL ve çeşitli markalarda makyaj malzemelerinin sirkat edildiğini söyledi. Polis, zanlıların 21.04.2025 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Gönyeli 'de sakin R.Y.’ye ait ikametgahın kuzeye bakan penceresinin plastik panjur kolunu kasten ve kanunsuz olarak kırıp tahmini 1000 TL hasara uğrattıktan sonra bir cürüm işleme kastı ile ikametgah giriş yaptıklarını, ev sahibinin fark etmesi üzerine ayni yerden çıkarak olay yerinden ayrıldıklarını belirtti. Polis, 20-21.04.2025 tarihleri 15.00-08.00 saatleri arasında Gönyeli Yenikent’te sakin B.Ş.’ye ait PF 559 plakalı Honda Fit marka araç içeresinden bir adet Armani marka güneş gözlüğünü ve bir adet Sony marka fotoğraf makinesini sirkat ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların 20-21.04.2025 tarihleri 22.30-06.30 saatleri arasında Gönyeli’de sakin A.M.’nin ikametgahının doğuya bakan açık vaziyetteki penceresinden mutfak kısmına giriş yaptıktan sonra mutfak içerisinde muhafaza ettiği kaplumbağa şekilli kumbara ve içerisinden henüz tespit edilemeyen miktarda demir ve kağıt paralar ve yine naylon poşet içerisinde muhafaza edilen 300 TL nakit para ve siyah renk erkek cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 200 TL nakit parayı sirkat ederek ayni yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların A.M.’nin evinin önündeki park halindeki ZB 738 plakalı Mazda marka araç içerisinden ise muhafaza edilen 3 bin 500 TL değerindeki ELLE marka siyah renk güneş gözlüğünü ve kırmızı renk gözlük kılıfını çaldıklarını belirtti.

Polis, yine 20-21.04.2025 tarihleri 20.00-18.15 saatleri arasında Gönyeli’de sakin H.S.’ye ait ikametgahının doğuya bakan balkonu içerisinde muhafaza ettiği 1 adet 800 TL değerindeki yeşil renk 10 kilogramlık boş jet gaz tüpün sirkat edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihler arasında 21:00-08.30 saatleri arasında Gönyeli’de F.D.A.’ya ait İkametgahının doğuya bakan açık salon odası penceresinden ikametgah içeresine giriş yaptıktan sonra salon odasında koltuk üzerinde bulunan bayan çantası içerisinde muhafaza ettiği 2000 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra ayni yerden çıkış yaptıklarını belirtti.

Polis, meydana gelen olaylarla ilgili uzun süren bir tahkikat sonucunda zanlıların Gönyeli'de görevli bir polis ekibi tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlılar Cuma Yıldız ve Gülten Kasap’ın gönüllü ifade verdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların herhangi bir suç ortağı olup olmadığının araştırılması gerektiğini kaydeden polis, incelenecek kamera görüntüleri de olduğunu belirtti. Polis, zanlıların bölgede meydana gelen faili meçhul ev olaylarla bağlantısı olup olmadığının araştırılması yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Zanlı Zeynel Demir’in avukatı talebe itiraz etmezken, müvekkilinin Barış Run ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, Zeynel Demir’in doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.