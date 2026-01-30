Gönyeli-Alayköy Belediyesi aşırı yağışların ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kent genelinde etkili olan sağanak sonrası oluşan sorunların giderilmesi için ekiplerin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını belirtti.

Amcaoğlu, teknik ekip ve uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda Gönyeli – Alayköy genelinde planlı müdahalelerin sürdüğünü söyledi.

Açıklamaya göre:

-Onan Ltd. bölgesinde, mevcut yağmur suyu sistemini desteklemek amacıyla Çukurova Sokak’tan Gümüş Sokak’a uzanan 1000’lik büz hattı döşeme çalışmaları başlatıldı.

-Güzelyurt–Lefkoşa güzergâhında, halk arasında “Playboy bölgesi” olarak bilinen noktada yolu kapatan su birikintisini köprüye yönlendirmek için 150 metrelik 2×500’lük yeni yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor.

-Baraj bölgesi ve Türkeli’de tespit edilen tıkalı yağmur suyu büzleri ile köprüler açılarak akış yeniden sağlandı.

-Gazi Mustafa Cahit Sokak’ta, yağış sonrası oluşan su birikintilerine çözüm amacıyla drenaj hattı çalışmaları sürüyor.

-Samur Sokak ve Şafak Sokak’ta, yağmur suyu drenaj hattını güçlendirmek üzere ızgara takviyeleri yapılıyor.

“ÇALIŞMALAR PLANLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Başkan Amcaoğlu, kent genelinde sorun yaşanan tüm noktalarda çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, “Sahada özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri emek için yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.