Gönendere’de Telefon Dairesi’ne ait kablo, Minareliköy’de bir markette unutulan cüzdan çalındı, olaylarla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, A.K. (E-44), Gönendere’de Bülent Ecevit Caddesi’nde bir ucu kopuk vaziyette yerde bulduğu Telekomünikasyon Dairesi'ne ait 100 metre uzunluğundaki telefon kablosunu keserek aracına yükledi. 9 Eylül’de meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesiyle söz konu şahsın tutuklandı.

Öte yandan Minareliköy’deki bir markete müşteri olarak giden K.U.(E-57) alışveriş arabasında unutulan para cüzdanını çaldı. Çalınan cüzdanda 2 kimlik kartı, 1 mesleki sürüş ehliyeti, 1 sürüş ehliyeti, 2 banka kartı ile 60 sterlin, 215 euro, 325 Amerikan doları ve 3 bin TL olduğu belirtildi.

10 Eylül’de meydana gelen olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs dün tespit edilerek tutuklandı.