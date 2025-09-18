Lefkoşa’da, 18 yaşından küçük şahıslara sigara ve tütün ürünü satan 2 market işletmecisine yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri dün Lefkoşa’da “Güvenli Okul Projesi” kapsamında denetim yaptı.
18 yaşından küçük şahıslara sigara ve tütün ürünü sattıkları tespit edilen market işletmecileri U.S.(K-24) ve B.K.S.(K-49) hakkında yasal işlem yapıldı.
Meteoroloji Dairesi karada ve taurusta etkili olacak fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu
İçeriği Görüntüle
(RÇ/YIL)