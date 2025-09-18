İskele-Ardahan ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza; dün gece 01.15'te 145 miligram alkollü Nasuh Gündoğan'ın (E-54), yönetimindeki NB 906 plakalı salon araçla İskele istikametinden Adahan'a seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkıp toprak alan içindeki taşlara çarpması ve takla atması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan NB 906 plakalı salon araç sürücüsü Gündoğan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde boynunda kırık teşhisi ile gözetim altına alındı.