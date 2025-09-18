ABD’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Birkan Uzun’un ismini yaşatmak amacıyla arkadaşı Fırat İleri tarafından sağlanan “Birkan Uzun Başarı Ödülü”, bu yıl Türk Maarif Koleji’ni 10.00 ortalama ile birinci bitiren ve Hollanda’da Fizik bölümünü kazanan Dila Bilen’e verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Bakanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, merhum Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun, Fırat İleri’nin annesi Filiz İleri ve ödül sahibi Dila Bilen’in babası İbrahim Bilen katıldı.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada genç yaşta hayatını kaybeden Birkan Uzun’u rahmetle andı. Uzun’un dünya zirvelerini hedeflemiş, uluslararası başarılar kazanmış ve bu topraklarda yetişmiş bir genç olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu topraklarda fedakârlık bir kültürdür; bugün Fıratlar, yarın Dilalar bu kültürü geleceğe taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Fırat İleri’nin ülkesine ve kültürüne bağlılığını sürdürmesinin, gençlere destek olmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Fıratların çoğalmasını istiyoruz. Dila kızımızın da bundan sonraki sorumluluğu çok daha büyüktür; Birkan’dan ve Fırat’tan daha ileriye gitmeli, uluslararası alanda yerini almalıdır. Ardından o da yeni Dila’lar, Fırat’lar, Birkan’lar yetiştirmek için fedakârlık yapacaktır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını “Gençlerimize hep güvendim, güvenmeye devam edeceğim. Fıratlar, Birkanlar, Dilalar çoğalsın” sözleriyle tamamladı.

- Uzun

Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun ise, oğlunun adının yaşatılması amacıyla verilen bursun hem vefa örneği hem de başarılı gençlerin takdir edilmesi açısından anlamlı olduğunu söyledi.

Bursun her yıl yurt dışında kabul alan en başarılı öğrenciye verildiğini belirten Uzun, oğlunun hayatı boyunca zirveyi hedefleyen ve başarıyı önceleyen bir genç olduğunu hatırlatarak, “Onların başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz. Bursun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Birkan Uzun Başarı Ödülü Filiz İleri tarafından Dila Bilen’in babası İbrahim Bilen’e takdim edildi.