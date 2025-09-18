Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) ile İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği iş birliğinde yürütülen “Cezaevi Sonrası Yaşam: İstihdama Özel Bakış” Projesi kapanış etkinliği yapıldı.

Merit Lefkoşa Hotel’de düzenlenen etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı. Sunumların ardından düzenlenecek kokteylle etkinlik sona erecek.

Açılış konuşmaları “Cezaevi Sonrası Yaşam: İstihdama Özel Bakış” Proje Koordinatörü Barış Alibeyoğlu, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Avrupa Birliği Çözüm Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michel Vedrenne Gutierrez tarafından yapıldı.

-Alibeyoğlu: “Projenin ana hedefi eski hükümlerin istihdama erişimini kolaylaştırmak”

“Cezaevi Sonrası Yaşam: İstihdama Özel Bakış” Proje Koordinatörü Barış Alibeyoğlu projenin amacının İnsan Hakları Bildirgesi’nin ‘Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adil ve elverişli çalışma koşullarına sahip olma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır’ kuralına dayandığını söyledi.

Projenin ana hedefinin eski hükümlerin istihdama erişimlerini kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Alibeyoğlu, bu amaçla projenin ilk aylarında özel sektördeki şirketlere yönelik bir sektör analiz araştırma çalışması yaptıklarını belirtti.

Alibeyoğlu, bu kapsamda 150’den fazla şirketle anket çalışması yapıldığını ve buradan çıkan verilerle ilgili eğitim ve yasal değişiklik önerilerinin planlandığını işaret etti.

Proje kapsamında proje ortakları olan KTBB ile İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği üyelerine eğitim verildiğini aktaran Alibeyoğlu, ayrıca şirketlere ve belediyelere işyerindeki negatif ayrımcılığı önleme eğitimi verildiğini belirtti. Alibeyoğlu cezaevinde sürelerini tamamlamış ya da denetimli serbestlikten yararlanan bireylere de istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik kapasite geliştirme eğitimleri verildiğini ekledi.

Alibeyoğlu, projede eğitimler yanı sıra hukukçuların yasal analiz çalışması yaptıklarını da söyleyerek, yasa yapıcılara sunulmak üzere yasal önerileri derlendiğini de ifade etti.

Eski hükümlülerin rehabilitasyon platform grubu oluşturulup bir iletişim kampanyası düzenlediklerini de belirten Alibeyoğlu, b kalıcı bir iletişim ortamı yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Alibeyoğlu, bu bağlamda yasa yapıcılara çok büyük bir iş düştüğünü de vurguladı.

-Esendağlı: “Barolar Birliği hak odaklı çalışmalar yapmaya devam ediyor”

KTBB Başkanı Hasan Esendağlı Barolar Birliği’nin hak odaklı çalışmalar yapmaya devam ettiğini söyledi.

Esendağlı, projede cezaevinde mahkûmiyet sonrası serbest kalmış kişilerin iş bulabilmeleri, meslek edinebilmeleri ve hayatın ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleriyle alakalı bir alanda çalışma yürüttüklerine dikkat çekti.

Eski hükümlülerin rehabilitasyonu platformunun konuya ilişkin bir hassasiyet oluşturduğunu kaydeden Esendağlı, Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle oluşturulan ve bugüne kadar getirilen bu yapının proje kapandıktan sonra da takibinin yapılmasının önemine işaret etti.

Esendağlı, görev ve sorumlulukları kapsamında çalışmalara devam edeceklerini kaydederek, ancak bu sayede bir sonuç alınabileceğini ifade etti. Esendağlı projeye katkı koyanlara teşekkür de etti.

Avrupa Birliği Çözüm Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michel Vedrenne Gutierrez ise etkinlikte kısa bir konuşma yaparak, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

-Panel...

Projenin kapanış etkinliği kapsamında gerçekleştirilen açılış konuşmaları sonrasında Avukat Aslı Murat moderatörlüğünde panele geçildi.

Panelde, Nurcan Gündüz, "Ceza Hukukçusu ve Proje Hukuk Koordinatörü Proje faaliyetleri ve yasal değişiklilere yönelik öneriler", Ersun Aytaç, "Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Cezaevi İçi Meslek Eğitimlerinin önemi", Özgür İnan Edebali, "Gardiyan, Cezaevi Hukukçusu Cezaevi, şartlı tahliye yasası ve iş yurtları" ve Güven Bengihan "Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Stockholm Cezaevi Ziyareti Bilgi ve İyi Örnek Aktarımı" hakkında sunumlar yaptı.