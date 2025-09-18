Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da faaliyet gösteren KKTC Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar’ı Dernek Başkanı Birol Atasü ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesi hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde polislerin önemine işaret eden Tatar, güvenlik ve huzurlu yaşam ön planda tutularak tarihten gelen birikimle ülkenin yönetildiğini kaydetti.

KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.