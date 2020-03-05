G.Mağusa limanında gizemli gemi!

G.Mağusa limanında şu sıralar derya kuzusu gibi yatıyor...

İçinde binlerce ton demir ve çelik var!

Niye geldi, kime geldi, bilinmiyor...

Ama bildiğimiz çok şey var!

Öncelikle bütün belgeleri bir şekilde sahtelenmiş...

Yola çıktığı liman bile!

Sahte belgelerde çıkış limanı Zonguldak olarak gösteriliyor...

Ama asıl çıkış limanı Hereke, Kocaeli!

Gerçek belgelerde gideceği yer Lübnan olarak gösteriliyor...

Sahte belgede ise G.Mağusa Limanı!

Gizemli geminin sadece belgeleri sahte değil...

İsmini de sahtelemişler!

Gerçek belgelere göre asıl ismi Lady Marina...

Aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi bu isim silinmiş ama belli ki tam olarak gizleyememişler;

Geminin yüzeyindeki Lady Marina ismi silinmiş ve yenisi olan

Phoenix S ismi yazılmış. Bu da aşağıdaki fotoğrafta görülüyor;

...

Geminin kaptanı da sahte isim ve belgeleri yırtıp denize attığını itiraf etmiş...

Ama bu olayda çok bilinmeyen şeyler var!

Çalıntı olduğunu düşünülüyor...

Olayın içinde KKTC’den bir iş adamının parmağının da olduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla!

Dahası var;

Rotası Lübnan olan gemi G.Mağusa limanına demirlemiş ve geminin içindeki demir ve çelik sütunlar burada pazarlanmaya bile başlamış...

Bu konuda dolandırılan iş insanlarını olduğu da iddia ediliyor!

...

Ayrıntıları öğrenmek için limandan kılavuz kaptan bir arkadaşa ulaştık, kendisinden detay istedik...

Gayet ciddi bir şekilde bunu yapamayacağını, detay vermek için kendilerine yazılı soru göndermemizi istediler!

Hiç de itiraz etmedik, zira bir haber için eğer bize 15 gün içinde bir cevap göndermeyi düşünüyorlarsa bu süre bizim için epey fazla bir süre...

Biz konuyu dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a da aktardık, hemen ilgileneceği sözünü verdi!

Gizemli gemi hakkında resmi bir açıklama yapılırsa sizlerle yine bu köşeden aktaracağız!

Turizmci tedirgin!

Turizm işletmeleri yöneticisi olan dostlar bu sıralar hayli tedirgin...

Turizmin öncü sektör olduğu KKTC’de koranavürüs vakalarının hiç gereksiz yere abartıldığından şikayetçi oluyorlar!

Zira böyle giderse önümüzdeki yaz sezonunda işlerinin durumunun hiç de iç açıcı olmadığını hem de kara düşünüyorlar...

Hem hükümet edenlerden hem de medya kurumlarının bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğini bir grip türü olan korananın vatandaşa servis edilirken hassas olunmasını istiyorlar!

Sonuçta yaz sezonu taleplerinin geri çekilmesi halinde ülkede hem ciddi bir ekonomik kriz yaşanacağını hem de işten durdurmaların başlayabileceği endişelerini dile getiriyorlar...

Umarız şikayetleri dikkate alınır!

Çünkü onlar kaybederse ülkenin tamamı kaybetmiş olacaktır...

Her türlü tedbiri alalım ama yaygaraya da vermeyelim!

MESAJ KUTUSU

Sayın Dimağ ÇAĞINER, otel işletmeleri coronavirüs yayınları nedeniyle yaz programlarının iptal edilmeye başladıkları ileten mesajlar göndermeye başladılar. Otelciler Birliği olarak bu konuda gerekli işlemlerin başlatılmasını, yöneticilerle dirsek temasına geçilmesini istiyorlar...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, ülkemizi yurt dışında temsil eden Yiğitcan Hekimoğlu’nun sıkıntı ve şikayetleri artık basına düştüğüne göre bu konuda hassasiyet gösterip kendisine gerekli ilginin gösterilmesi şart oldu gibi gözüküyor. Ülkemiz gençlerine sahip çıkmak öncelikle hükümetlerin görevi olsa gerek değil mi!

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Sayın Erdal ONURHAN, Kıb-Tek’i seçim öncesi yapılan istihdamlar konusunda resmi bir açıklama yapma görevi size düşüyor. Hadi bakalım siyasilerin yarattıkları sorunları çözmek de size nasip oluyor, detaylı bir açıklama lütfen!

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Sayın Dursun OĞUZ, meraklı vatandaşlar kaçak et olaylarında neden hep taşıyanların yakalandığını etlerin gerçek sahiplerinin bir türlü ortaya çıkarılmadığını soruyorlar. Sahi ortada bir gariplik yok mu sizce de!

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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, temsilcisi olduğunuz kurumda arka kapıdan istihdamlar, jeneratör alımının gecikmesi ve personel kavgaları konusunda daha fazla sessiz kalacak mısınız? Yoksa siyasiler rica mı etti seçim sonuna kadar ortalığı karıştırmayasınız diye!

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Sayın Ali PİLLİ, sizden önceki dönemde bazı hastanelerin çıkardığı kabarık faturaların artık cesur bir kararla mercek altın alınması ve devleti söğüşlemek isteyenlerin deşifre edilmesi bekleniyor. Umarız yetimin hakkına sahip çıkmak için inisiyatif üstlenirsiniz!

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, hemen hemen yapılan her seçim anketinde yüzde 17’nin üstüne çıkamamanızın bir gerekçesi var mı yoksa gizli oylar henüz kendisini göstermemek için büyük çaba mı sarf ediyor dersiniz!

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Sayın Tolga ATAKAN, meçhul bir gemi içinde demir ve çelik yüklü olarak G.Mağusa limanına demirledi ama ismi de dahil bütün evrakları sahte çıktı. Bakalım bu işin ardında bizden birileri çıkacak mı, açıklamanızı merakla bekliyoruz!

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Sayın Orhan TOLUN, son 3 yıldır turizm teşviki alamayan acenteler akıbetlerinin ne olacağını merak eden sorular yöneltmeye başladı. Sorunun çözülmemesi halinde önümüzdeki sezonda işlerinin yarı yarıya düşüneceğini iddia ediyorlar, bu konuda top sizde artık!

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Sayın Tolga Ahmet RAŞİT, uzun bir süre birileri sizin ve işletmelerinizin canını fazlasıyla yaktı ama biraz daha sabretmeniz gerekiyor zira yakında büyük bir kıyamet kopacak ve sizin de içiniz yağ bağlayacak...

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Sayın Ayşegül BAYBARS, 650 kişinin barındığı Merkezi Cezaevi’nde yangın tatbikatı yapma kararınız yerinde bir girişim oldu. Zira son hastane yangını umarız her kesime kulak küpesi olur...