Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yeni eğitim öğretim yılı için askeri öğrenci temin başvurularının 4 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 2026 – 2027 eğitim öğretim yılı için Millî Savunma Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı askeri okullara öğrenci alımı yapılacak.

Askeri öğrenci temin faaliyetleri için başvurular 4 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve başvuru yapacak olanların ÖSYM YKS 2026 yılı sınavına başvurmuş olması gerekiyor.

Öğrenci temin kılavuzuna; www.mucahit.gov.ct.tr adresinden ulaşılabilir.