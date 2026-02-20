Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yeni eğitim öğretim yılı için askeri öğrenci temin başvurularının 4 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’ne ait direklerdeki kabloları kesip, hasar veren iki kişi tutuklandı
Telekomünikasyon Dairesi’ne ait direklerdeki kabloları kesip, hasar veren iki kişi tutuklandı
İçeriği Görüntüle

GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 2026 – 2027 eğitim öğretim yılı için Millî Savunma Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı askeri okullara öğrenci alımı yapılacak.

Askeri öğrenci temin faaliyetleri için başvurular 4 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve başvuru yapacak olanların ÖSYM YKS 2026 yılı sınavına başvurmuş olması gerekiyor.

Öğrenci temin kılavuzuna; www.mucahit.gov.ct.tr adresinden ulaşılabilir.