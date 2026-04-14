Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, “Dijitalleşme, şeffaflık ve liyakat bu ülkenin kurtuluş anahtarıdır.” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Ekinci, Kıbrıs Postası TV’de Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak, parti geçmişine ve ülke durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekinci, TDP’nin meclis dışında kaldığı son yıllarda ülkenin ciddi bir gerileme yaşadığını savundu; “Her geçen gün daha kötüye giden bir yönetim anlayışı var. Yolsuzluklar, rüşvet iddiaları, sahte diploma skandalları ve hayat pahalılığı artık halkı sokağa dökecek noktaya getirdi.” ifadelerini kullandı.

“Yarın seçim olsa hazırız.” diyen Ekinci, partinin ülke yönetimine talip olduğunu söyledi.

Son dönemde medya kuruluşlarına yönelik siber saldırılara da değinen Ekinci, “Bu sadece sosyal medya hesaplarının kapanması değildir. Bu, Kıbrıs Türk basınının dijital hafızasının silinmesi riskidir.” diyerek, saldırının organize olduğunu savundu. Saldırının ciddi bir maliyetle gerçekleştirildiğini belirten Ekinci, Meta sistemlerindeki açıkların kullanıldığını ve sürecin yurt dışı bağlantılı olabileceğini söyledi.

- “Dijital olarak yok sayılıyoruz”

Ekinci, Kuzey Kıbrıs’ın dijital alanda tanınmamasının büyük bir zafiyet yarattığını söyledi. “ISO ülke kodu başvurusu bile yapmadık. Bu yüzden dijital dünyada başkalarının tanımladığı bir yer haline geliyoruz.” diyen Ekinci, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir “dijital diplomasi birimi” kurulması gerektiğini belirtti.

Dijitalleşmenin sadece teknolojik değil, aynı zamanda yönetsel bir dönüşüm olduğunu dile getiren Ekinci, “Şeffaflık dijitalleşmeyle sağlanır. Ekonomik kayıplar ancak sistem kurularak önlenir.” dedi.

Siyasetin de gençleşmesi gerektiğini ancak gençlerin sistemin dışında bırakıldığını savunan Ekinci, veri odaklı ve liyakat temelli siyasetin önemine dikkat çekti.

Ekinci, ülkedeki ekonomik yapının sürdürülebilir olmadığını savunarak, devletin yönlendirici rolünü kaybettiğini ileri sürdü.

“Kaynak yaratmak yerine dar çıkar ilişkileriyle uğraşıyoruz. Bu yüzden ilerleyemiyoruz.” diyen Ekinci, sosyal devlet politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekinci, hükümetin meşruiyetini kaybettiğini, kararlarına güven olmadığını ileri sürerek seçim çağrısında bulundu, “Bu erken seçim değil, gecikmiş seçimdir.” dedi.