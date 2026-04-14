Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülen yangın hazırlık ve müdahale çalışmaları yarın kamuoyuna tanıtılacak.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı otoparkında yer alacak. Etkinlikte, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban konuşma yapacak.

Açıklamada, yaz dönemine girilmesiyle yangın riskinin artacağı kaydedilerek, muhtemel yangınlara yönelik faaliyetlerin kurumlar arası iş birliği anlayışıyla sürdürüldüğü belirtildi.