Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeniboğaziçi Belediye Meclis Üyesi Koray Diran, bölgedeki kamp alanına ilişkin yıllardır süren tartışmaların çözümsüz bırakıldığını ve sürecin kamu yararı yerine farklı çıkarlar doğrultusunda yürütüldüğünü savundu.

Diran yaptığı yazılı açıklamada, kamp alanının geçmişte farklı yönetimler döneminde alınan kararlarla bugüne taşındığını belirterek, sorunun yalnızca bugünün değil yıllara yayılan bir yönetim zafiyeti olduğunu kaydetti.

Bölgede ciddi altyapı eksiklikleri bulunduğunu ileri süren Diran, “Kamp alanında altyapı yok. Pis sular kontrolsüz şekilde akıyor. İnsanlar kendi imkânlarıyla çözmeye çalışıyor. Bu durumun denize kadar ulaşma riski var” uyarısında bulundu. Diran, bu durumun yalnızca kamp alanını değil, çevreyi ve halk sağlığını da tehdit ettiğine dikkat çekti.

Kamp alanını işleten yapının yıllardır denetlenmediğini öne süren Diran, “3 yıldır bu kamp alanıyla ilgili hesaplar Meclis’e sunulmadı. Defalarca talep edilmesine rağmen denetim yapılmadı” dedi.

Diran, bölgede onlarca karavanın mühürlü olduğunu ve bazı vatandaşların konuyu yargıya taşıdığını belirtti.

2018 yılında belediye ile KAMP-DER arasında ilgili kurumların da dahil olduğu bir protokol imzalandığını hatırlatan Diran, bu uzlaşının uygulanmadığını savundu.

Açıklamasında ilgili kurumlara çağrıda bulunan Diran, “Çevre Dairesi nerede? Tarım Bakanlığı nerede? Orman Dairesi, Turizm Bakanlığı, Kaymakamlık nerede? Bu kadar ciddi iddialar varken neden kimse konuşmuyor?” sorusunu sordu.

Konunun yalnızca karavan alanı tartışması olmadığını kaydeden Diran, bunun doğrudan kamu yönetimi, çevre ve hukuk meselesi olduğunu ifade etti.

Diran, “Bu bir düzen meselesidir. Kamu alanlarının nasıl yönetildiği meselesidir. Suskunluk devam ederse bu düzen değişmez” dedi.