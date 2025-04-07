Girne’de, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı; alkollü sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 130 miligram alkollü içki tesiri altında olan Dahir Bazarov (E-37), yönetimindeki FF 525 plakalı araçla “tek yönlü yolda ters yönde” seyretmesi sonucu, o esnada Kenan Kirişoğlu (E-52) yönetimindeki KY 859 plakalı kamyonet araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

FF 525 plakalı araç sürücüsü Dahir Bazarov, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.