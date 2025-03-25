Girne Belediyesi'nin şehir genelinde trafik güvenliğini artırmak için başlattığı çalışmalar kapsamında, Semih Sancar Caddesi’ne yerleştirilen yaya trafik ışığı bugün kullanıma açıldı.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgedeki yayaların güvenliğini sağlamayı hedefleyen uygulamanın, trafik akışını daha düzenli hale getirmeyi amaçladığı da kaydedildi.

Semih Sancar Caddesi’nde kullanıma açılan yaya trafik ışığı, Girne geneline yerleştirilecek 6 yaya trafik ışığının ilki oldu. Kalan 5 yaya trafik ışığının 3 ay içerisinde aktif hale getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, güzergâhı kullanacak vatandaşlara daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, trafik ışıklarına uyulmasının, kazaların ve olası sorunların önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

-Alana ek önlemler uygulandı

Yaya trafik ışıklarının yanı sıra, söz konusu bölgeye uyarıcı levhalar ve hız kesici şeritler yerleştirildi. Bu ek önlemler, sürücülerin hızını kontrol etmesine yardımcı olurken, yayaların karşıdan karşıya geçişlerini daha güvenli hale getiriyor.