Girne’de sahte belge düzenleme ve kayıt temini

Girne’de Mart ayı içerisinde, R.A (E-42), R.S (E-37), T.D (E-58), Z.U.H (E-35), S.M (E-30), K.A.A.M (E-37), A.J (K-38), M.H (E-34) ve U.F (E-37), sahte kira sözleşmesi düzenleyerek ilgili devlet dairesine ibraz edip mühürletmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin etti.

Geçen hafta polisin bilgisine gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen P.S. (E-37) tutuklandı.

-İnönü’de vahim zarar ve ciddi darp

İnönü’de dün saat 10.00 sıralarında F.A (K-79), N.Y'ye (K-40) ait evin balkonuna izinsiz girerek kamera cihazının yönünü değiştirmek istediği sırada aralarında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında F.A, elindeki demir çubukla N.Y’nin sol eline vurup tokat attı. N.Y ise F.A’yı iterek yere düşürdü ve F.A’nın leğen kemiği çatladı.

Her iki şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılırken; soruşturma kapsamında N.Y. tutuklandı.

-İkamet izinsiz ülkede bulunan bir kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından KKTC genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.