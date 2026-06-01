İncirli: Bu ülkenin bir arınmaya ihtiyacı var

“CTP umudu ve kurumsal güveni yeniden inşa etmeye kararlı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hükümete sert eleştirilerde bulundu. “Bu ülkenin bir arınmaya ihtiyacı var” diyen İncirli, ülkede yaşanan yolsuzluklar, usulsüzlükler ve kurumsal çöküşün hesabının sorulacağı bir dönemin yaklaştığını belirterek, değişimin artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Bu ülke sesini, rengini ve kimliğini kaybediyor”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkenin kimliğini, kültürünü ve toplumsal yapısını kaybetme sürecine girdiğini belirterek yaşanan tüm sorunların kötü yönetimle bağlantılı olduğunu söyledi. “Bu ülke sesini, rengini ve kimliğini kaybediyor” diyen İncirli, özellikle gençlerin ülkeden uzaklaştığını ve imkanı olan vatandaşların yurt dışına gitmeyi tercih ettiğini ifade etti. Konuşmasının devamında İncirli, hükümetin seçim tarihi açıklamamasını da eleştirerek, hükümetin mevcut düzenin sürmesini istediğini söyledi.

“CTP umudu ve kurumsal güveni yeniden inşa etmeye kararlı”

Ekonomik sorunlara da değinen İncirli, vatandaşların alışveriş için güneye yöneldiğini, esnafın ise uzun tatil dönemlerini beklediğini belirtti. Hükümetin bu konuda herhangi bir önlem almadığını ifade eden İncirli, hükümetin sorunların sorumluluğunu dış gelişmelere yüklediğini belirtti. “Hiçbir şey yapmamış olmanıza kılıf uyduruyorsunuz” şeklinde konuşan İncirli, insanların umut ve inançlarının bilinçli şekilde zayıflatıldığını ifade etti. İncirli, ayrıca hükümetin “kim gelirse gelsin bir şey değişmez” söylemlerini de eleştirerek CTP’nin, halkın kurumlarına yeniden güven duyduğu, liyakatin esas alındığı ve umut duygusunun yeniden güçlendiği bir yönetim anlayışını hayata geçirme kararlılığında olduğunu vurguladı.

“Çocuklar için güvenli ve eşit bir ülke olmaktan çıktık”

Konuşmasında çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarına dikkat çeken İncirli, “Bu ülke çocuklar için güvenli ve eşit olmaktan çıktı” dedi. İncirli, 2018-2023 yılları arasında cinsel istismara uğrayan çocuk sayısının 115 olduğunu, çocuk yaşta annelerin bulunduğunu, 18 yaşını doldurmadan doğum yapan çocukların sayısının 2022 yılında 34, 2023 yılında ise 68 olduğunu söyledi. Sonraki yıllara ait verilere ulaşamadıklarını belirten İncirli, hükümete çağrıda bulunarak “Rakamları paylaşın, sorunlarla yüzleşelim ve çözüm bulalım” dedi. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocukların yaşadığı sorunların gündeme alınmasının büyük önem taşıdığını ifade eden İncirli, ilgili tüm verilerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istedi ve çocukların korunmasına yönelik daha etkin politikalar üretilmesi gerektiğini vurguladı. Kamusal eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde eşitliğin bozulduğunu ifade eden İncirli, “Ne çocuklar okullarda eşit ne hastalar hastanelerde eşit, ne de yurttaşlar dairelerde eşit” sözleriyle hükümetin yarattığı eşitsizliklere dikkat çekti.

“Olgun siyasete yönelmekten başka çaremiz yok”

İncirli, ülkenin siyasi ve kurumsal olarak yeni bir anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Olgun siyasete yönelmekten başka çaremiz yok” diyen İncirli, meşruiyetini kendi kurumlarından üreten, planlı, programlı ve şeffaf bir yönetim anlayışının zorunluluğuna işaret etti. Seçmeni “müşteri” gibi gören siyaset anlayışının terk edilmesi gerektiğini söyleyen İncirli, uzlaşı kültürünün güçlendirilmesi, liyakatli insanların yeniden kurumlara kazandırılması ve toplumsal barışın tesis edilmesi çağrısı yaptı. “Bu ülkenin bir arınmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullanan İncirli, ülkede yaşanan yolsuzluklar, usulsüzlükler ve kurumsal çöküşün hesabının sorulacağı bir dönemin yaklaştığını belirterek, değişimin artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Bu çark duracak”

Konuşmasının sonunda İncirli, insanların yalnızca ekonomik nedenlerle değil, “nefes almak”, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir ortam bulabilmek için ülke dışına ya da güneye yöneldiğini belirterek, hükümetin söylediklerini çarpıttığını ifade etti. Veriye ve bilimsel çalışmalara önem veren bir siyasal gelenekten geldiklerini vurgulayan İncirli, asıl meselenin sorunları inkar etmek değil, onlarla yüzleşme ve çözüm üretme cesareti göstermek olduğunu söyledi. Çocukların yaşadığı sorunların temelinde derinleşen ekonomik kriz ile bozulan toplumsal eşitliğin bulunduğuna dikkat çeken İncirli, “Bozulan sosyal adalettir” diyerek, adil paylaşım zedelendikçe en büyük bedeli çocukların ödediğini ifade etti. Halkın mevcut yönetim anlayışını gördüğünü ve değişim beklentisinin giderek güçlendiğini belirten İncirli, “Bu ülkeyi daha fazla nefessiz bırakmayın. Bu çark duracak. Bundan kaçamazsınız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.