Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Genel Kurulun gündeminde, başkanlığın sunuşlarının ardından “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Sayıştay Komitesinin, Eski Eserleri Koruma Fonunun 1996 - 1997 Mali Yılları Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:34/1/2005) İlişkin Raporu” bulunuyor.

Genel Kurulda, “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:321/5/2025) üçüncü görüşmesi” ile “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:231/3/2024) üçüncü görüşmesi” de yapılacak.