İskele'de 64 yaşındaki Mehmet Demir, Alsancak'ta da 48 yaşındaki Murat Tezkol aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, İskele'de dün saat 14.00 sıralarında evinde hayatını kaybeden Demir'in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Alsancak’ta ani ölüm

Murat Tezkol da (E-48) bu sabaha karşı ikametgahında aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.