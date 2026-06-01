Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 2025 yılında çeşitli ailevi sorunlar nedeniyle 17 çocuğun devlet koruması altına alındığını, istismar şüphesi bulunan 312 çocuğa ise müdahale ve destek hizmeti sunulduğunu açıkladı.

Hasipoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, her çocuğun hayata eşit şartlarda başlayamadığını belirterek, dezavantajlı durumdaki çocukların yanında olmayı, ihtiyaç duydukları koruma ve desteği sağlamayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini kaydetti.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı Sevgi Evleri’nde devlet korumasındaki çocukların bakımının sağlandığını, kendini güvende hisseden bireyler olarak yetişmeleri için çalıştıklarını belirten Hasipoğlu, koruyucu aile hizmetleri kapsamında bugün 21 koruyucu ailenin yanında 31 çocuğun yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

Aralık ayında Lefkoşa Surlariçi’nde hizmete açılan Çocuk Aile Destek Merkezi’nde (ÇADEM) dezavantajlı çocuklara, engelli bireylere ve ailelerine yönelik eğitim ve destek hizmetlerinin güçlendirildiğini kaydeden Hasipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 2025’te iki yeni kreşe tescil belgesi verildiğini, mevcut 58 kreş ve gündüz bakım evinin yaklaşık 600 kez denetlendiğini belirtti.

Çocukların topluma kazandırılması ve potansiyellerini ortaya koymalarını da önemsediklerini ifade eden Hasipoğlu, 15 çocuk ve gencin de eğitim ve rehberlik yoluyla topluma yeniden kazandırılmaları amacıyla gözetim programına alındığını söyledi.

- “Suça Sürüklenen Çocuklar ve Genç Erişkinler İçin Rehabilitasyon ve Tahliye Sonrası Topluma Kazandırma Projesi İşbirliği Protokolü” imzalandı

Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında “Suça Sürüklenen Çocuklar ve Genç Erişkinler İçin Rehabilitasyon ve Tahliye Sonrası Topluma Kazandırma Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandığını da dikkat çekerek, projeyle çocuk ve gençlerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi, mesleki eğitim olanaklarıyla topluma ve çalışma yaşamına kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Çocukların dijital ortamda karşılaştığı risklere de değinen Hasipoğlu, güvenli dijital ortam, bilinçli teknoloji kullanımı ve zararlı içeriklerden korunma amacıyla aileler, eğitim camiası ve ilgili kurumlarla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çocukların geleceğin en değerli hazinesi, toplumun umudu ve yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, şunları söyledi:

“İnanıyoruz ki hiçbir çocuk kaderine terk edilmemeli, hiçbir genç umudunu kaybetmemelidir. Her çocuğun sevgiye, desteğe ve ikinci bir şansa ihtiyacı vardır. Güçlü toplumlar, çocuklarının haklarını koruyan, onları dinleyen ve geleceğe hazırlayan toplumlar üzerine inşa edilir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nü kutluyor; onların güvenle büyüdüğü, haklarının korunduğu, fırsat eşitliğine sahip olduğu ve hayallerine ulaşabildiği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğimizi vurguluyorum."