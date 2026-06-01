Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitelerde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul'da ilk olarak Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı. Tezkereye ilişkin CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı.

-Şahali: “Müşavirlik sistemi geri geliyor”

Erkut Şahali, bu tasarının üst kademe yöneticiliği mekanizmasının tamamını değiştirmeye yönelik radikal bir karar olduğunu, bu yasa önerisi ile müşavirlik sisteminin geri getirilmek istendiğini savundu.

“Müşavirlik sistemi geri geliyor, bunun başka izahı yoktur.” diyen Şahali, Başbakan Üstel'in dört yılda kaç tane üst kademe yöneticisi atama imzası attığını sordu.

“Göreve getirdiğiniz bürokratların siz gittikten sonra maaş ve özlük haklarını korumaya yönelik tedbir alıyorsunuz.” diyen Şahali, görevden alınmış üst kademe yöneticilerinin evden maaş almasının önünün açılacağını söyledi.

“İlave bir avantaya gerek yoktur, giderken her yeri batırmak zorunda değilsiniz.” ifadelerini kullanan Şahali, bu düzenlemenin borç yükünü de artıracağı uyarısında bulundu.

Şahali, CTP’nin bu düzenlemeye karşı görüşünün olumsuz olduğunu da belirtti.

-Atun: “Müşavirlik geri geliyor diye bir durum yok”

UBP Milletvekili Sunat Atun da söz alarak, 2018'de geçirilen yasanın yürütülmesinin kolay olmadığını, çünkü bunun hak ve hukukla uyuşmayan noktaları olduğunu söyledi.

Yasayı yapanların dahi uygulayamadığını söyleyen Atun, mevcut yasada hiyerarşik yapının bozulduğunu, atanan kişinin yükselmeleri kaçırdığını, münhallere giremediğini anlattı.

“Müşavirlik geri geliyor diye bir durum yok.” diyen Atun, yeni düzenlemeyle evde oturup maaş alınması gibi bir durum olmadığını kaydetti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak, ivediliğe onay vereceklerini ancak Komite’de gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde ret oyu vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Komite’de ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla onaylandı.

Ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Komite’de ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ile Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereler de oy çokluğuyla kabul edildi.

Sunuşların ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 62. madde tahtında söz aldı.

-İncirli: “Değişim kaçınılmaz”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bayram tatili boyunca Kuzey Kıbrıs’ın boşaldığına, insanların Güney Kıbrıs’a veya yurt dışına gittiğine dikkat çekti.

Ülkenin kimliği, kültürü ve karakterinin kaybolduğu uyarısında bulunan İncirli, UBP-DP-YDP iktidarında bu kayıpların arttığını savundu.

Giderek artan şekilde insanların ülkeyi terk ettiğini de kaydeden İncirli, ülkenin kollarının kendi insanlarına, gençlerine kapanmasına müsaade edemeyeceklerini vurguladı.

Hükümeti, insanlarla aralarına hiyerarşi koymakla eleştiren İncirli, “Halkla koptunuz.” dedi.

İncirli, hükümetin, küçük bir grubun sefasını sürdüğü bir düzen yarattığını ilei sürerek, insanların mutlu olmadığını, ülkenin kurumlarına olan inançlarını kaybettiğini savundu. Hükümetin birkaç ay daha “çarklarını döndürme derdiyle” seçim tarihi veremediğini dile getiren İncirli, insanların mutsuz olduğunu yineledi.

Ülke ekonomisinden çıkan paraların ülkeye büyük tahribat yaptığını belirten İncirli, Hükümeti bu konuda önlem almamakla da suçladı.

Halkın alım gücünün korunması için yapılması gereken işlerle hükümetin ilgilenmemeyi seçtiğini söyleyen İncirli, “Kuzey’in Güney’den çok daha ucuz açıklamasını” kimsenin ciddiye almadığını da vurguladı.

Hükümeti “dar bir çıkar grubunun sefa sürmesine hizmet etmekle” suçlayan İncirli, kim gelse aynı olmayacağını insanların anlamaya başladığını söyledi.

Hükümetin insanların arasında ayrımcılık yaptığını, uçurumlar açtığını söyleyen İncirli, ülkenin çocuklar için bile eşit olmaktan, güvenli olmaktan çıktığını savundu.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla bazı veriler paylaşan İncirli, ülkede istismara uğrayan çocuk sayısının arttığına dikkati çekti. Ülkede 18 yaş altında doğum yapan çocuk sayısının da arttığını kaydeden İncirli, yetkilileri bu rakamları kamuoyu ile paylaşmaya çağırdı.

-“Hesap günü yaklaşıyor”

“Bu ülkenin bir arınmaya ihtiyacı var ve bu arınmanın zamanı geldi. Hesap günü de yaklaşıyor.” diyen İncirli, bu bilinçle davranılmasını istedi.

Ergen siyaset ile olgun siyaset arasındaki farka da değinen İncirli, hükümetin “ergen siyaset” yaptığını savunarak, ülkeyi yöneten insanların önce kendilerine ve kendi kurumlarına güvenmeleri gerektiğini söyledi.

Hükümetin seçmeni bir müşteri olarak gördüğünü öne süren İncirli, “Seçmen dediğiniz siyasetin ortağıdır, müşteri değildir.” dedi.

Değişimin kaçınılmaz olduğunu ve insanların değişimi dört gözle beklediğini söyleyen İncirli, hükümetin “ülkede hiçbir soruna çözüm üretmeyen, sorunlara sorun ekleyen bir hükümet” olarak tarihe geçeceğini savundu.