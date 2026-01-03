Girne’de gece yarısı meydana gelen iki farklı olayda, “polisi darp ve görevinden men ile sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne’de bir restoranın park yerinde, U.C.U.(E-24), "123 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu ve yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık yaptığı sırada, 94 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olan H.Ü.U.(E-26), U.C.U.’yu uyarıp tutukladığı gerekçesiyle" bağırıp çağırarak görevli polisi darp edip görevinden men etti. Söz konusu iki şahıs tutuklandı.

Aynı saatlerde, Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde, H.A.(K-38) alkollü içki tesiri altında, sarhoş olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Söz konusu şahıs, o sırada kendisini uyaran görevli polis memurunu darp edip görevinden men etti.

- İkamet izinsiz dört kişiye yasal işlem

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de araç yangını

Dün, saat 19.30 sıralarında, Girne’de Tayyar Efendi Sokak üzerinde, park halinde bulunan JU 311 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yağında, aracın motor kısmı ile aynı yerde park halinde bulunan MN 180 plakalı aracın sağ ön çamurluğu ve RY 067 plakalı aracın ise sol dikiz aynası yanarak zarar gördü.